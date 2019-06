Ek frije formaasje Broeksterwâld giet nei Gert-Anne van der Bos-en-dy

Yn Broeksterwâld wie it trio Van der Bos yn in moaie finale mei 5-4 en 6-2 te sterk foar Marten Bergsma, Rinze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar. It seach der even nei út dat Bergsma-en-dy de binnen helje koene, mar se lieten in 4-2 en 6-2 foarsprong lizze. Wichtich wie ek de boppeslach fan Taeke Triemstra op 4-4 en 6-6.

De tredde priis gie nei Jelte Pieter Dijkstra, Allard Hoekstra en Thomas van Zuiden. Gert-Anne van der Bos waard útroppen ta kening yn Broeksterwâld.