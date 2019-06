Oranjefroulju winne ek twadde wedstriid op it WK, troch nei achtste finale

De ploech fan bûnscoach Sarina Wiegman spile net in oertsjûgjende wedstriid yn Valenciennes, en hie it lestich mei it fysyk sterke Kamerûn. Dochs kaam Oranje krekt foar it skoft op foarsprong troch in goal fan âld-Hearrenfeanspylster Miedema. Twa minuten letter wie it alwer gelyk troch in doelpunt fan Aboudi Onguéné.

Twadde helte begjint goed

Nederlân begûn de twadde helte goed. Al nei 3 minuten stie de 2-1 op it boerd troch in doelpunt fan Bloodworth. Dêrnei gie it spul op en del en wiene der kânsen foar beide ploegen. Fiif minuten foar tiid wie it wer Miedema dy't de wedstriid besliste.

Nederlân giet no mei 6 punten oan de lieding yn groep E fan it WK. Sneontejûn spilet Kanada noch tsjin Nij-Seelân, oer fiif dagen is Kanada de tsjinstanner fan Nederlân.