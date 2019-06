Iishockey-ynternasjonal Jord Smit takom seizoen te sjen by UNIS Flyers

De 22-jierrige Smit is berne yn Grou en komt no dus werom nei Fryslân. Hy makke yn april syn debút yn it Nederlânsk team. By Geleen spile Smit it ôfrûne seizoen 42 wedstriden. Hy skoarde dêryn 13 goals en joech 14 assists.

Coach Mike Nason fan UNIS Flyers is wiis mei de oanwinst. Neffens him is Smit multi-ynsetber.