Azc skoalle Balk op 'e nij iepene

Doe't de skoalle foar it earst yn Balk kaam wie der in soad rebûlje. Net elkenien wie bliid mei dat de flechtelingebern op deselde skoalle kamen as de Balkster bern. En ek wist it skoalbestjoer doe net hoe't se it ûnderwiis krekt ynrjochtsje moasten. No ha se folle mear ûnderfining en dat makket it neffens skoalbestjoerder Rika Tulner in stik makliker.

"We wisten no bygelyks dat we ek gelyk in ûnderwiisassistint oannimme moasten. De bern ha in soad yndividuele begelieding en toetsing nedich en dat kin net sûnder dy ekstra pear hannen. Ek wisten we dat we net mear mei ien groep begjinne moasten, mar dat twa groepen better is. Se komme dochs wol fol."