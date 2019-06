Azc school in Balk opnieuw geopend

Toen de school voor het eerst in Balk kwam was er veel ophef over. Niet iedereen was er blij mee dat de vluchtelingenkinderen op dezelfde school kwamen als de Balkster kinderen. En ook wist het schoolbestuur niet precies hoe ze het onderwijs in moesten richten. Nu hebben ze veel meer ervaring en da maakt het volgens schoolbestuurder Rika Tulner een stuk makkelijker.

"We wisten nu bijvoorbeeld dat we ook meteen een onderwijsassistent aan moesten nemen. De kinderen hebben veel individuele begeleiding en toetsing nodig en dat kan niet zonder die extra paar handen. Ook wisten we dat we niet meer één groep moesten beginnen, maar dat twee groepen veel beter is. Ze komen toch wel vol."