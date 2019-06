Kielstra mei Fryske delegaasje op hannelsmisje nei Sina

De reis is in ûnderdiel fan in strategy fan meardere jierren, dy't provinsje Fryslân dit jier úteinset hat. De provinsje wol Fryslân in Sina better posisjonearje en ek it dwaan fan saken makliker meitsje foar Fryske bedriuwen en bygelyks skoallen. Kielstra hat er nocht oan. It is syn lêste hannelsreis as deputearre. Al seis kear reizge hy nei Sina ôf, dus hy hat al ûnderfining my it lân.

Lange azem

"Saken dwaan yn Sina is ea foar de lange azem. Je moatte der bekend wêze, je moatte freonen wurde en dat betsjut dat je in soad tiid ynvestearje moatte yn dy relaasje. It is in lange wei, mar dat past wol wat by de Sinese kultuer. Wy ha ek al aardich wat berikt, lykas oerienkomsten sletten, der binne hieltyd mear Sinese studinten yn Ljouwert, mar ek bedriuwen yn de agro-business dy't al kontrakten sluten ha en no saken dogge.

It is in grut ferskaat oan bedriuwen dy't mei sille. Sa sil de koekjesfabryk út Hallum, Hellema, mei en ek sil Chris Kallens fan it Frysk Museum mei. It Frysk Museum hie al in skoft in útnûging fan Sina útstean, seit Kielstra.

Tefreden

Kielstra is al hiel tefreden, mar hy fynt it moai as der echt kontakten lein binne. "Ik sjoch in grutte takomst foar de relaasjes tusken Fryslân en Sina." Ek is Kielstra nijsgjirrich nei de 'zijderoute', de spoarline tusken Sina en Europa dy't Sina oan it ûntwikkeljen is. "We wolle ek graach dat dy spoarline ek takken yn Noard-Nederlân kriget."

It besyk oan Sina duorret oant 23 juny.