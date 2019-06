Iepenloftspul Dronryp: Turks Fruit

Troch it stik, skreaun troch Dick Jansen op basis fan it boek en de film, kaam regisseur Theo Smedes op 'e nij yn de kunde mei it ferhaal. "Doe kaam ik der achter dat it folle fierder en djipper giet as it grouwe, it byldzjende dat Jan Wolkers skreaun hat. It is eins ien fan de moaiste leafdesferhalen. It giet oer twa minsken dy't sa yntins fereale binne op elkoar en dy't ek wer út elkoar dreaun wurde. En oer de dea, it kwytreitsjen fan in leafde."

Taboe

Jan Wolkers skreau it 50 jier lyn al, mar it is neffens Theo noch hieltyd aktueel. "Ik lit it bewust yn de jierren 70 spylje, mar ast it no sjochst komst der achter dat der eins hielendal net safolle feroare is. We binne eins wol op 'e nij klear foar in nije seksuele revolúsje. It is noch hieltyd in taboe trochbrekkende ferhaal."