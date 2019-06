Buorman oer brân yn Snits: "Ik wie benaud dat myn bedriuw ek yn flammen opgean soe"

De buorman oan de oare kant fan de Estafette hie minder gelok as Portena. Jaap van der Meer hat in boubedriuw en hy hat wol skea oprûn. De materialen op syn hiem binne nei alle gedachten ferlern gien en hy hat ek skea oan it dak. "Myn broer hat in bedriuw neist my. Hy hat sels noch it dak op west om te blussen, mar hy moast derôf. Dat wie net mear feilich, hy stie yn de reek."