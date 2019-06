Jonge boeren skriuwe brânbrief oan minister Schouten oer takomst melkfeehâlderij

De boeren ha te krijen mei biste-akitvisten en in koarting op de fosfaatrjochten, Fiergeande plannen foar de oanpak fan stikstof bedarje yn it jiskefet. It is foar harren dreech om noch posityf te bliuwen. Dêrom roppe se de minister no op om harren romte te jaan om de melkfeehâlderij te ûntwikkeljen. De oprop komt no om't de minister nije wike har fyzje presintearre sil op 'kringloop'-lânbou. Dat is in duorsume foarm fan lânbou, dêr't alle stoffen dy't troch de lânbou út in gebiet helle wurdt ek wer werombrocht wurdt yn it gebied.