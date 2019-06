Kik Pierie yn top 20 fan L'Equipe

De Ljouwerter ferdigener wurdt dêrmei beleane foar syn ûntwikkeling. Pierie wie it ôfrûne seizoen in fêste wearde sintraal efteryn by SC Hearrenfean. Yn de simmer makket hy de oerstap nei Ajax. Hy tekene in kontrakt foar fiif seizoenen by de Amsterdammers.

De 19-jierrige Matthijs de Ligt fan Ajax stiet op it earste plak. De twadde Nederlanner dy't yn de top 20 stiet is Justin Kluivert. Hy stiet op plak 17, Kluivert fuotballet by AS Roma.