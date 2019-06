Needsoarch bliuwt bestean yn Fryske sikehûzen

It giet om de Fryske sikehûzen it MCL yn Ljouwert, Nij Smellinghe yn Drachten, Antonius yn Snits en de Tjongerschans op It Hearrenfean, In pear moannen lyn warskôge De Friesland noch dat de needsoarch yn ien of twa sikehûzen op 'e tocht stie ûnder oaren omdat it hieltyd dreger wurdt om goed personiel oan te lûken. Under needsoarch falle de earste help, akute ferloskunde en de intensive care.