NPO3 wurdt plak foar regionale omroppen

Gearwurking

"Het plan van de minister is erg gericht op samenwerking tussen de landelijke, regionale en lokale publieke omroepen en dit zorgt ervoor dat we elkaar kunnen versterken", seit Hiddema. NPO Start, de werom-sjoch-service fan de publike omrop sil ek beskikber wurde foar de regionale omroppen, stiet yn it plan. De gearwurking dy't der no al is tusken de NOS en de regionale omroppen wurdt troch de minister oanmoedige. Der is op it stuit al in pilot op NPO2, dêr't ek it nijs fan Omrop Fryslân te sjen is yn in finster nei it NOS sjoernaal fan 18.00 oere.