Heerenveen klaar voor Butterfly Beach Party

Volgens voorzitter Simon van der Let zijn alle voorbereidingen bijna klaar. Het festival lijkt door de creatieve uitingen wel wat op Hawaï. De festivals in Fryslân schieten als paddenstoelen uit de grond, toch is het voor een klein festival als Butterfly Beach Party niet lastig om de concurrentie aan te gaan, zo stellen ze. "Dit is het derde jaar, wij moeten zien hoe het er in de toekomst uitziet, maar wij creëren zo'n tropische setting dat het wel uniek is voor Fryslân."