It Hearrenfean klear foar Butterfly Beach Party

Neffens foarsitter Simon van der Let binne alle tariedings hast klear. It festival hat troch de kreative uteringen wol wat wei fan Hawaï. De festivals yn Fryslân sjitte as poddestuollen út de grûn, dochs is it foar in lyts festival as Butterfly Beach Party net lestich om de konkurrinsje oan te gean, sa sizze se. "Dit is it tredde jier, wy moatte sjen hoe't it der yn de takomst útsjocht, mar wy kreëarje sa'n tropyske setting dat it wol unyk is foar Fryslân."