LIVE: Surventobrass fanút Surhústerfean wei

Muzikaal amusemint

Op elke tredde sneon fan juny wurdt it jierlikse festival foar jeugdorkesten en brassbands hâlden. Dit jier is it de 11de edysje fan Surventobrass yn de Flambou yn Surhústerfean. By it Surventobrass-festival stiet net allinnich de muzyk sintraal, mar it giet foaral ek om it amusemint en it kontakt mei it publyk. De groepen meie dêrby sels har programma gearstalle fan op syn heechst 30 minuten. In solistysk wurk wurdt dêrby ek oanrekommandearre, de solist tinget mei nei de solistepriis. Oan it festival dogge dit jier trije jeugdorkesten en fiif brassbands mei.

Streekrjocht te folgjen by Omrop Fryslân

It festival is op sneon 15 juny streekrjocht te folgjen op Omrop Fryslân op ynternet fia Omropfryslan.nl/live en fia de Omrop-app. Fan 17.00 oere ôf oant en mei de priisútrikking. Tusken de optredens troch soarget Sijtze van der Hoek foar skerpe ynterviews mei diriginten en orkestleden. Mear ynformaasje oer Surventobrass is te finen op Surventobrass.nl.