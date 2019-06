Brân yn kringloopwinkel Snits ûnder kontrôle, gjin asbest frijkommen

Neffens de brânwacht duorret it neiblussen noch wol in skoft en bliuwt der dêrtroch ek noch in soad reekûntwikkeling. De loads dêr't de winkel yn siet, is folslein ferlern gien. Der is in kraan ynset foar sloopwurksumheden, sadat de lêste fjoerhurden útmakke wurde kinne.

De brânwacht koe foarkomme dat it fjoer oersloech nei oare gebouwen. Dochs hat in neistlizzend boubedriuw in soad skea oprûn troch de reek en de hjitte.

De brân bruts freed oan de ein fan de middei út yn de loads oan de Professor Zernikestrjitte. De grutte reekplommen wiene yn de fiere omkriten te sjen.