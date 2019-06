HEA! 30 jier lang âld papier ophelje

Mear as 30 jier helle hy yn Dokkum âld papier op foar muzykkorps DruMa Oranje, mar no hâldt Ype de Jong dermei op. Hy wurdt in dei âlder, De Jong is al 80 jier. Hy sil it papiersammeljen misse, mar it koste him sawat 2,5 dei yn de wike en hy hat noch genôch oare drokte.