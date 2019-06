FIDEO: De magy fan Maarten

En hy set troch: Maarten van der Weijden sil fan 21 juny ôf de Alvestêdetocht wer swimme. Diskear wol er Ljouwert helje. Hy hopet op 'e nij op it entûsjasme fan de Friezen. Steane wy wer manmachtich oan de kant? Komme der nóch mear kameraploegen? Berikt dizze tocht in nij hichtepunt yn de Fryske alvestêdekoarts?

Betsjoening

Of is de spontane betsjoening no foarby, en binne wy stikem in bytsje 'Maarten-moe'? En hoe sit it mei Maarten: is de kwetsbere sportheld, de reus yn it wetter, tagelyk in tûke marketingman? Maarten is magysk, en de fraach is: hoe kin dat? Yn de Fryslân DOK 'De magy fan Maarten' sjogge wy werom én foarút mei publyk, sjoernalisten en Maarten sels.

Opnij besykje

De twadde poging fan Van der Weijden om de Alvestêdetocht te swimmen set takom freed útein om 17.30 oere.