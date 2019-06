Unbewenber ferklearre hûs op It Hearrenfean stiet wer te keap

Yn desimber soe der in koart pleit komme om't de famylje Weiler derfan oertsjûge wie dat Eizema derfan ôf wist. Mar krekt dêrfoar hat de famylje Weiler in skikking troffen, skriuwt Hart van Nederland. Sy hawwe in diel fan it jild werom en Eizema hat it hûs werom naam. Dy hat it no wer te keap set. Der moat noch wol in soad barre om de wente yn it buorskip It Mar wer wenber te meitsjen.