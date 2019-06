"Friezen moatte wenne oan de stienmurd"

Minsken kinne maklik sjen oft stienmurden nachtlike besiten bringe oan harren hûs troch de boeidielen fan harren hûs te tsjekken. "Op de boeidelen kunnen pootafdrukken zitten. Soms kom je ook nesten tegen onder het dak," seit Broekman.

Benammen yn de stêd

Der komme alle dagen klachten binnen oer stienmurden by it meldpunt fan de provinsje. Benammen út de stêdelike gebieten: Drachten, It Hearrenfean, en Ljouwert. Mar ek yn Easterwâlde en yn Aldeboarn binne der in soad meldingen. Yn dat lêste plak is in proef dien mei it fangen fan stienmurden. It earste jier binne der 10 stienmurden fongen, it jier derop wienen dat der 20.