SC Cambuur ferfangt keunstgersfjild yn it stadion

It keunstgersfjild leit seis jier, sûnt 2013, yn it Cambuurstadion. "Dat is lang. Meestal is het na vier of vijf jaar wel klaar. Hier ook", fertelt algemien direkteur Ard de Graaf. "Deze mat is aan het eind van zijn termijn." Earder diene âld-trainer René Hake en takomstich trainer Henk de Jong al ferskate oproppen om it ferâldere fjild te ferfangen.

250.000 euro

De oanlis fan in nij keunstgersfjild kostet sa'n 250.000 euro. Dat is in hoop jild foar Cambuur, hielendal mei de wittenskip dat de klup noch mar twa seizoenen yn it hjoeddeistige stadion spilet. Boppedat hat Cambuur ek noch altyd in negatyf eigen fermogen.

Dochs is it neffens De Graaf wol in ferantwurde ynvestearring. "Het is van belang dat het veld over een paar jaar mee kan naar een nieuwe plek, een trainingslocatie of een amateurclub. Dat kan." Wêr't it keunstgers dan hinne ferhúzje sil, wurdt de kommende jierren besjoen.