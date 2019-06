SC Hearrenfean twa kear op sneintejûn, dreech begjin foar SC Cambuur

Drege start foar SC Cambuur

It fuotbalbûn makke freed ek it konseptprogramma foar de earste difyzje bekend. Dêrút docht bliken dat SC Cambuur in drege start hat.

It wie al bekend dat de Ljouwerters yn de earste thúswedstriid op freed 9 augustus út spylje tsjin degradant De Graafschap. Dat is de eardere klup fan trainer Henk de Jong. Dêrnei folgje in thúswedstriid tsjin Go Ahead Eagles (16 augustus) en in útwedstriid tsjin NAC Breda (30 augustus), dat ôfrûne seizoen ek degradearre.