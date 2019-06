Freedsmerk oer lokkige Friezen: "Wy binne in noflik folkje"

In Friezinne dy't yn Amsterdam wennet, hope oer in jier of wat ek wer werom te kommen. "It is dêr sá drok, dat is net leuk mear!"

In jonge frou efter in rollator fertelde dat der fanwege har sûnens bêst redenen binne om net sa lokkich te wêzen, mar se is wiis mei de minsken yn har buert dy't altyd foar har klear stean. "De mienskip, no."

Immen dy't yn Dútslân berne is, fertelde dat je hjir eins alles hiel ticht by inoar fine. De klaai, de Wâlden, it wetter. "Je bent hier altijd zo maar weer ergens anders."