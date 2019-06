Amsterdamske studinteferiening sammelet jild yn foar harren skûtsje

Dêrom hat de feriening in crowdfundingaksje opsetten. Freedtemiddei hâlde se in benefytboarrel, in 'BeneTiid Boarrel', sa't se it sels neame. "Dan hebben we de mogelijkheid om al onze donateuren tot nu toe te bedanken. Ook hebben we mensen uitgenodigd die de mogelijkheid krijgen om iets kleins te doneren", fertelt Bart Schueler fan Orionis.

Tongersdei wie al 40 persint fan it stribbedrach ophelle. "De afgelopen dagen zit er weer een stijgende lijn in. Het gaat de goede kant op en we zijn positief ingesteld, dus we hopen dat we er komen."

Fertikale skuor

De feriening hat ferskate mêstemakkers nei de stikkene mêst sjen litten. It giet om in fertikale skuor en dêrom is it op dit stuit net gefaarlik. "We houden het goed in de gaten. Op dit moment kunnen we er gelukkig nog mee varen. Maar we willen hem wel zo snel mogelijk laten vervangen."