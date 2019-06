LIVEBLOG: Tredde dei saak-Van Seggeren: ferdigening oan it wurd

It stiet fêst dat de fertochte it slachtoffer ophelje soe by de Bûterwei. En at dat it in frjemde lokaasje wie dêrfoar, hie Tjeerd der wol wat fan sein, seit de advokaat. Dit om it byld te korrizjearjen dat de fertochte har bêst dien hat om Tjeerd op dy lokaasje te krijen: it plak delikt.

De fertochte hat sein dat sy de hiele nacht besocht hat om Tjeerd te berikken, mar dat wie net sa. Neffens De Pree kaam dit troch de panyk dy nacht. It giet fierder oer de betsjutting fan de tiden wêrop der wol of net besocht is Tjeerd van Seggeren te berikken wylst der nei him socht waard.