Reeë-populaasje yn Fryslân flink tanaam; provinsje jout ôfskotfergunning ôf

Siebren Siebenga, foarsitter fan de Jagersferiening Fryslân, wit de eksakte oantallen net. "Ast it ferlikest mei tweintich jier tebek, yn 2000, dan waarden der ûngefear sa'n 3.800 reeën teld yn Fryslân. Dat is op dit stuit goed 7.000", fertelt er.

Op it Amelân soene der agressive reeën omstrune. Siebenga tinkt lykwols dat dy foarfallen allinnich mar ynsidinten binne. It bart wol faker dat in bist agressyf is, lykas mei mûzefalken."

Territoriale bisten

De reeëpopulaasje nimt stadichoan ta. Dat hat der benammen mei te krijen dat de bisten harren hieltyd mear thús fiele yn gebieten dêr't se earst net sieten. "Eartiids wie it echt in bist fan de bosk en heide, mar yn it iepen fjild fynst se no ek", fertelt Siebenga.

"Dat is eins hiel moai, mar as der hieltyd mear komme - it binne nochal territoriale bisten, benammen yn in tiid dat hormoanen begjinne te wurkjen - dan wippe dy âlde bokken de jonge garde út har territoarium. In soad sneuvelje dan yn it ferkear."

Ferkearsfeiligens

In soad reeën wurde dus oanriden en komme dêrby om. "We sitte no al op 600 stik. Tweintich jier tebek wiene dat der goed 300. Je sjogge in trend yn it tanimmen fan it oantal reeën, mar ek in trend yn it tanimmen fan it oantal ûngelokken mei reeën."