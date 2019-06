Studinten fan NHL Stenden gean yn hongerstaking

Fan 13 juny 14.00 oere oant en mei freed 14 juny 7.00 oere wurdt der net iten. Om de tiid troch te kommen, wurdt der fan alles organisearre op de kampus yn Ljouwert. Sa binne der kontaktmominten fia in skerm mei de oare lokaasjes, lykas Baly en Súd-Afrika, wurdt der in talintensjo organisearre en kin je spultsjes dwaan. Ek kin der 'beerpong' spile wurde, mar yn plak fan bier sit der wetter mei sâlt yn de bekers.

Alle aktiviteiten stean yn it tema fan 'honger yn de wrâld'. Ien fan de studinten dy't meidocht, is de Ljouwerter Leo Oegema. Hy studearret oan NHL Stenden en organisearret it evenemint foar syn minor. "We weten helemaal niet wat honger is hier in het westerse leven natuurlijk", fertelt hy. De studinten ite net út respekt foar dejingen dy't elke dei honger hawwe.