HEA! is nei de simmer werom

HEA! is in programma oer gewoane minsken mei in bysûnder of somtiden 'hea-larysk' ferhaal, fan septimber oant juny alle moandeis oant en mei tongersdeis te sjen op telefyzje. En as jo in tip hawwe, dan kinne jo dy kwyt troch te mailen nei hea@omropfryslan.nl.

Op moandei 2 septimber is HEA! der wer mei farske ôfleveringen!