Soargen oer ûnderwiis op it plattelân: strukturele finansjele bydrage bepleite

Neffens de plattelânsgemeenten is ûnderwiis ticht by hûs essinsjeel foar de leefberheid op it plattelân. Se pleitsje dêrom foar in strukturele finansjele bydrage as in skoalle de lêste skoalle yn in regio is. Learlingen yn tinbefolke gebieten moatte likense kânsen ha as learlingen in gebieten mei mear ynwenners, bepleitet de P10.

It gearwurkingsferbân hat in brief nei de keamerkommisje stjoert dy't hjiroer giet mei dêryn suggestjes oer de kwestje.