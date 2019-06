Justysje easket 20 jier selstraf tsjin widdo Tjeerd van Seggeren

De offisier fan justysje Henk Mous: "Ik ben er van overtuigd dat de verdachte bij de moord betrokken is. Het is vrijwel uitgesloten dat de verdachte dit alleen Tjeerd kon aandoen. Daar zit een plan achter. Ik ben van mening dat er sprake is van medeplegen en moord; van voorbedachte rade."

It feit dat net bekend is wa't de frou holpen hat mei de moard, hoecht neffens justysje gjin beletsel te wêzen. "Het staat vast dat ze haar echtgenoot met voorbedachten rade om het leven heeft gebracht met een mededader. Geen noodtoestand of overmacht door huiselijk geweld."

Dea yn 2017

It lichem fan it 37-jierrige slachtoffer waard op 9 july 2017 oantroffen yn in stik greide by De Westereen. De widdo fan Van Seggeren waard op 19 desimber 2017 oanholden as fertochte fan belutsenens by de dea fan har man. Har foararrest is ferskate kearen ferlinge.