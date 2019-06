"Besikers en artysten ûnderfine allegear it Oerol-gefoel"

Foar in elk dy't noch nea op Oerol west hat: wat makket it festival sa bysûnder?

"De kombinaasje fan teäter, muzyk en de keunstynstallaasjes dy't opgean yn de omjouwing, de frijheid op it eilân en it lekkere bûten wêze meitsje Oerol ta in unyk festival. Foar my is dat ek wol echt it Oerol-gefoel. En ik hear ek fan folle oare minsken, fan besiker oant artyst, dat sy in soarte fan Oerol-gefoel ûnderfine. Ik sil dêrom de kommende wike ek op syk nei dat Oerol-gefoel en wat dat no eins is."

It tema fan Oerol is dit jier 'kantelende perspectieven', wat hâldt dat yn?

"Oerol stiet derom bekend in mienskiplik belutsen festival te wêzen. Dit jier fokusje se op de tiidgeast fan no, wêryn't in protte polarisaasje is en mar in bytsje each foar it perspektyf fan de oar. It tema fan dit jier hat ta doel om ferhalen út in oar perspektyf te fertellen en ik bin hiel nijsgjirrich nei hoe't dat derút sjocht."

Nei hokker foarstellingen sjochsto sels it measte út?

"Ik haw twa tëaterfoarstellingen en twa muzykfoarstellingen útsocht dy't my bot oansprekke. As earste de foarstelling Lost Tango fan Orkater/Via Berlin/Ragazze Quartet. De foarstelling is ekstra spesjaal om't Via Berlin harren 10-jierrige jubileum fiert. Carel Kraayenhof makket muzyk yn dizze foarstelling. Hja kinne him fan it muzykstik dat hy spile op de brulloft fan Willem-Alexander en Máxima, doe Máxima krekt in trientsje fuort feide. Nei it Fryske stik Part-Time Paradise fan SKOFT&SKIEP/Tryater sjoch ik ek út. It publyk sit op in grutte ynstallaasje en sy sjogge út op in camping, wat krekt de mienskip yn it lyts is."

"Wat de muzyk oanbelanget gean ik nei twa hiele ferskillende optredens ta. As earste Douwe Bob. Hy jout alle dagen in koart en yntym optreden op it strân. Douwe Bob is aardich mainstream, wat opfallend is foar Oerol. En ik sil ek nei de Secret Garden Sessions. Dêr spylje ferskate neo-klassike artysten, lykas de Dútske pianist en komponist Martin Kohlstedt en Ruben Hein, dy't op dit stuit artistyk lieder is fan it Nederlânsk Jeugd Jazz Orkest."