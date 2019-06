Jan Koster nije foarsitter taaladvysorgaan DINGtiid

DINGtiid waard oprjochte op 1 jannewaris 2014 en hat as taak it befoarderjen fan de lykweardige posysje fan de Fryske en Nederlânske taal yn Fryslân. It orgaan advisearret ûnder oare it ministearje fan Ynlânske Saken en Keninkryksrelaasjes en de Fryske Deputearre Steaten oer it Fryske taalbelied.