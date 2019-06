Diel A32 jûn ticht troch kantele frachtwein

De sneldyk A32 wurdt tongersdei nei de jûnsspits ôfsletten tusken Stienwyk en Meppel. Oarsaak is in ûngelok mei in frachtwein. Ferkear dat út Fryslân wei nei it suden rydt oer de dyk, wurdt by knooppunt It Hearrenfean omlaat oer De Jouwer en Emmeloord.