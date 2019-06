Waadhoeke te set oer plaknammekwestje: regionale of Nederlânske namme?

Op tsientallen plaknammebuorden is de Hollânske namme ôfplakt, sadat allinnich de Fryske namme noch sichtber is. De aksjegroep dy't dêrefter sit is Frije Fryske Grûn. "Wy binne grutsk op ús eigen taal en wy fine dat ús taal (talen) fanselssprekkend wêze moatte, ek op de kombuorden", skriuwe se yn in parseberjocht. "Wy witte ek al dat se ús ekonomy en eigenheid te'n goede komme. Dus, wêr wachtsje wy noch op? En it argumint 'oars kinne se ús doarpke net mear fine' is anno 2019 swier achterhelle (oars neat as kroechpraat)."

Wat is no it gefal? De plaknammebuorden yn 'e eardere gemeenten Littenseradiel en Menameradiel binne yn it Frysk, wylst it BiIt en Frjentsjerteradiel de Nederlânske plaknamme boppe-oan stean ha.