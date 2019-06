Dieder keninginnedei-oanslach Apeldoorn mooglik ynspirearre troch Oera Linda-boek

Heechlearaar Goffe Jensma is doe tsien jier lyn opbelle troch de resjerzje om mear ynformaasje oer it boek te krijen, is no bekend wurden. "It wie hiel apart. Wêrom belje se my, frege ik my ôf."

Fûn op syn keamer

"De klam moat wol lizze op it wurdt 'mooglik'", seit Jensma. "Want it is noch net sa maklik om te bewizen dat it boek Karst Tates ta syn die ynspirearre hat. Mar it wie foar de resjerzje wol reden om my te beljen. Op syn keamer fûnen se geskriften oer runen (âldst bekende skrift brûkt troch de Germaanske folkeren red.) en oer it Oera Linda-boek." It is net dúdlik oft hy it boek echt lêzen hat. "Yn it resjerzjerapport is it boek ek net neamd."

"It is it bysûnderste boek út de Fryske literatuerskiednis", fertelt Jensma. "It hat sa'n soad diskusje losmakke oer de fraach oft it echt is of net."