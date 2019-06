Oranje spilet earste thúswedstriid EK-kwalifikaasje op It Hearrenfean

De Oranjefroulju spylje harren earste thúswedstriid foar kwalifikaasje foar it EK op It Hearrenfean. De regearjend kampioen fan Europa treft Turkije yn it Abe Lenstrastadion op tiisdei 3 septimber. De ploech fan Sarina Wiegman spile in jier lyn ek al op It Hearrenfean, dat wie doe yn de WK-kwalifikaasje.