Ferfiersbedriuw Arriva set nei de simmerfakânsje mear spitsbussen yn tusken It Hearrenfean en Grins. Yn de spits rydt de Qliner 315 dan fjouwer kear yn de oere yn stee fan twa kear. De ekstra bussen ride fan 26 augustus ôf yn sawol de moarns- en middeisspits. De spitsbussen binne mooglik nei in ekstra finansjele ynjeksje fan de provinsje om de kwaliteit fan it iepenbier ferfier te ferbetterjen.