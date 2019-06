LIVEBLOG: De twadde dei fan de saak-Van Seggeren

"Trek er maar een cirkel om heen van 30 meter", seit telekomsaakkundige Pluijmers as it giet om hoe krekt de lokaasjegegevens binne dy't yn de telefoan stean fan ûnder oare de fertochte. No giet it der om oft de telefoan fan de fertochte yn de nacht dat Tjeerd van Seggeren fermoarde waard, útfallen is troch in lege akku of omdat de fertochte har telefoan útset hat. De kâns dat de fertochte dat sels dien hat, is it grutst, seit de saakkundige dy't troch de ferdigening ynhierd is. Dat makket yn dizze saak wol wat út. Want as dy telefoan suver altiten oanstiet en fan alles fêstleit, lykas de lokaasje, en krekt op it momint dat Tjeerd van Seggeren om it libben komt, útstiet dan falt dat wol op.