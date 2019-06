Fierljepwedstriid yn Burgum proai foar Ysbrand Galama

By de froulju gie de deititel nei Akke Dijkstra fan Bûtenpost. Sy ljepte mei 14.12 meter fierder as Sigrid Bokma (13.80) fan Hylpen en Boukje de Boer (13.51) fan It Heidenskip. By de famkes wie de fierste sprong fan Tirza Boschma fan Drylts lykwols fierder as de winner by de froulju. Boschma ljepte nei 14.23 meter, foar Pytrix Westra (13.91) en Femke Rispens (13.75) dy't respektyflik twadde en tredde waarden.

Sechde oerwinning Nauta

Foar junior Wietse Nauta fan Drylts wie it syn sechde oerwinning op rige. Mei in ôfstân fan 18.34 meter pakte er woansdeitejûn de oerwinning yn Burgum. Jesper Demmer fan Warkum kaam lykwols tichteby, mei in persoanlik rekôr fan 18.01 meter. Minne Smit fan Winsum waard tredde mei 16.18 meter.

By de jonges wie it net Rutger Haanstra mar Riemer Durk Krol fan Heech dy't de oerwinning pakte. Syn 17.16 meter wie fierder as Haanstra, dy't mei 16.73 meter twadde waard. Wytse Steensma fan De Jouwer einige op it lêste poadiumplak by de jonges.

Promoasje en degradaasje

De 'Eelke Scherjon Memorial', dy't sneon net trochgie fanwegen it minne waar, jildt ek as it earste promoasje/degradaasje-momint fan it seizoen. Dat smiet foaral by de froulju in tal nijsgjirrige ferskowingen op.