Urban Trail Ljouwert krijt ferfolch

De 'KLM Urban Trail' giet by in tal Ljouwerter bedriuwen en ynstellingen nei binnen. Dielnimmers drave of kuierje dwers troch de gebouwen hinne. De rûte giet ûnder oaren fia hotel Post-Plaza, de Blokhúspoarte, it keramykmuseum Princessehof, Neushoorn en lâns de kazerne fan de brânwacht.

Ynskriuwing

Neffens Remco Bruijns fan de organisaasje is it advys om net te lang te wachtsjen mei it ynskriuwen foar it evenemint. "Deelnemers kunnen bij inschrijving kiezen voor hardlopen of wandelen. Op het parcours is het nog mogelijk om te kiezen voor de 5 km of 10 km bij de splitsing. De start- en finishlocatie is voor iedereen gelijk", seit Bruijns.