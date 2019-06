Meitsje noch foar it reses in finansjeel plan foar Dantumadiel, fynt de FNP

Foar in soad boargers is it in lange tiid fan ûnwissigens. De partij hat dêrom in fersyk yntsjinne by de foarsitter fan de gemeenteried, mei stipe fan de riedsleden fan it CDA en de VVD, om in ekstra riedsgearkomste yn te plannen foar nije wike tiisdei 18 juny.

Yn dizze gearkomste sil de FNP in moasje yntsjinje om noch foar it reses mei 'it herstelplan' te kommen.