Cambuur en Zwolle noch fier út elkoar oer Mous, Jansen fuort

Kevin Jansen

Cambuur makke woansdei bekend dat it Jamie Jacobs oernimt fan Jong AZ. Dat betsjut foar Kevin Jansen dat hy net weromkomt yn it Cambuur Stadion. De middenfjilder kaam yn de winterstop oer fan NEC en tekene doe in kontrakt foar in healjier yn Ljouwert. No't der mei Jacobs in nije middenfjilder komt, is it wis dat Jansen syn lêste wedstriid yn it giel-blau spile hat. Hy krijt gjin nije oanbieding fan Cambuur.