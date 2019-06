Buorkerij yn De Broek kin ôfboud wurde nei útspraak Raad van State

Twa buertbewenners hiene de saak by de Raad van State brocht. Se fine dat ien fan de bygeboutsjes te fier fan de oare bebouwing komt te stean. En se binne benaud dat der letter noch in twadde wenning bykomt. De Raad van State is it net mei har iens, en seit dat dy twadde wenning net tastien is.

Gemeente De Fryske Marren krige wol in tik op de fingers oer it bekendmeitsjen fan it bestimmingsplan. Boppe de email dy't de gemeente rûnstjoerd hie, stie dat it gie om Woudfennen by De Jouwer, wylst it plan foar it hiele noardlike bûtengebiet fan Skarsterlân gie.

De omwenners fan de Plusterdyk hawwe dêrtroch te let op it bestimmingsplan reagearre. Dat se te let wiene, is lykwols te ferjaan, mar harren berop wie ûnbegrûne.