Boubedriuw Friso kin yn ien dei in hûs delsette

Yn ien dei in nij hûs bouwe: it Fryske boubedriuw Friso, mei it haadkantoar yn Snits, die it. It binne tydlike wenningen dy't de namme 'Cubestee' krigen ha. Yn Eindhoven is de fraach nei hierwenningen grut. Op it plak dêr't de huzen boud binne, meie eins gjin wenningen stean, om't der net in wenbestimming op sit. Dêrom binne der no tydlike huzen delset.