Ljouwert op 'e fingers tikke troch provinsje oer opgravingen by Wurdum

Op it terrein fan kearnfokbedriuw CRV oan de Brédyk waarden opgravingen dien nei in terp út de Izertiid. Dat is net op it hiele terrein bard, wêrtroch't net alle ynformaasje nei boppe kommen is. De provinsje hat dêroer in klacht krigen.

De terp hat nei alle gedachten grutter west as de ûndersochte bouput. De provinsje seit dat der net 'willens en wetens' in argeologysk fynstplak ferneatige is, mar advisearret de gemeente Ljouwert om yn de takomst mear tiid te nimmen foar in goed ûndersyk.