LIVEBLOG: Saak-Van Seggeren foar de rjochter

De fertochte is emosjoneel as sy fertelt oer it húslik geweld. Seit dat sy yn 2016 in kursus oer húslik geweld krige op har wurk yn de soarch en tocht: "Dat is mijn leven." Sy gûlt.

Oan de oare kant hat Van Seggeren opnames fan rûzjes trochstjoerd nei in freon en dat gong der spaansk oan ta. De fertochte hat ek út hûs pleatst west. Der komt ek foarby dat sy yn Dútslân frjemdgien wêze soe Op it lêst die Tjeerd van Seggeren noch in poging om it houlik te rêden. Sy wist net goed wat sy dêr mei oan moast, mar woe wol dat alles wer by it âlde wurde soe.