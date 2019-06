Hast twa jier neidat it lichem fan de 37-jierrige Tjeerd van Seggeren oantroffen waard yn in stik greide by De Westereen wurdt de saak ynhâldlik behannele. Woansdei stiet de widdo fan Van Seggeren foar de rjochter. Sjoch hjirûnder nei wat oant no ta bard is yn de saak.