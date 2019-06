Mieningen FNV-leden ferdield oer pensjoenakkoart

Ut de sifer docht bliken dat sawat 44% fan de FNV-leden foar is, wylst 40% tsjin stimme sil. De 16% dy't oerbliuwt twivelet bot, mar kin dus wolris beskiedend wêze foar it trochgean fan it pensjoenakkoart.

Op de jûn sels die ek bliken dat de mieningen oer it akkoart ferdield binne.