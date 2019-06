Dykgraaf Paul van Erkelens nimt nei sechtjin jier ôfskie fan Wetterskip Fryslân

De 66-jierrige Van Erkelens komt oarspronklik út Winterswyk. Dêr wie er ek boargemaster. Nei syn boargermasterskip wie er alve jier dykgraaf yn Regge en Dinkel yn Oerisel, foar't er yn 2004 dykgraaf by Wetterskip Fryslân waard.

Sekretaris-direkteur Oeds Bijlsma fan Wetterskip Fryslân typearret Van Erkelens as 'in lanlike autoriteit op it gebiet fan wetterbehear'.

Wetterskip Fryslân sil ynkoarten mei de proseduere foar de beneaming fan in nije dykgraaf úteinsette.