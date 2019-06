Skûtsjes Earnewâld en Langwar as earste offisjeel metten mei nije metoade

Jeroen Veenema, bestjoerslid technyske saken fan de SKS, jout ta dat de âlde mjittingen ferskillend útpakke koene. Dêr moat de nije metoade feroaring yn bringe. Neffens Veenema bestiet by de âlde mjitting de kâns dat de bridte en lingte fan twa skippen gelyk binne, mar dat der dochs ferskil is, omdat it iene skip rûner is as it oare en dêrtroch makliker fart. Ek it gewicht wurdt by de mjitting de kommende wiken foar alle skippen op deselde wize fêststeld.

De resulaten wurde nei it kommende skûtsjeseizoen yn kaart brocht en hifke. Dêrnei wurdt besjoen hokker gefolgen oft it hat foar it syloerflak fan guon skippen. It kin wêze dat dat in pear meter skeelt, seit Veenema.